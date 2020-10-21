شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول مستوى 1920.00 منذ الصباح، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بالاعتماد على الثبات فوق مستوى 1901.80، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1934.86.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 1940.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد