شكرا لقرائتكم خبر عن جازادكو تعلن عن حصولها على شهادة سعودي جاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن حصولها على شهادة اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية Saudi Good Agricultural Practices"، والذي يُعرف اختصاراً بـ "سعودي جاب S.G.A.P.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بقيام وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، بتسليم الشهادات للشركات الحائزة عليها وقد مثل الشركة الرئيس التنفيذي الأستاذة بدور الرشودي.

وأشارت الرشودي بأن الشركة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وذلك للبدء في تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في البيوت المحمية سعياً لوصول مزارع الشركة لتكون أحد أهم الروافد الاقتصادية وتعزيز الممارسات الزراعية الحديثة.

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وتجدر الإشارة إلى أن حققت صافي أرباح بلغ 661.1 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى نمو المبيعات بنسبة 43.68% بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة قطاعات الشركة مما كان له اثر في رفع كفاءة الأداء. كما تم تطبيق عدد من المبادرات لخفض التكاليف التشغيلية والتي كان له اثر إيجابي في تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.