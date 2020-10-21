شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 834 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب عالمياً من 1910 دولارات إلي 1920 دولارا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 834 جنيها للجرام.

أسعار الذهب ...

عيار 18 :714 جنيها

عيار 21 : 834 جنيها

عيار 24: 953.25 جينه

الجنيه الذهب : 6672 جنيها

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السعر العالمي : 1910 دولارات

وكشفت شعبة المعادن الثمينة، أن الذهب المدموغ فى مصر تراجع خلال عام 2020 بنسبة 30 % بسبب فيروس كورونا، وتراجع نسب المبيعات بصورة ملحوظة منذ بداية العام، وأن كافة المشغولات الذهبية المتداولة فى مصر مدموغة وغير مسموح بتداول أى جرام ذهب دون دمغة.

واضافت أن دمغ الذهب يعتبر حماية للمستهلك النهائى وأن من يشترى الذهب غير المدموغ يتعرض لمخاطر النصب، والعيار الأكثر مبيعا هو 21 وذلك نظرا لتعدد تشكيلاته، وينتشر فى كافة محافظات الجمهورية، ويمثل 99 % من الذهب المتداول.

وأكدت أن عدد كبير من المصريين توجه لشراء الذهب عقب خفض سعر الفائدة مؤخرا، ولكن الشراء الآن هو لشراء السبائك والتى شهدت ارتفاعا فى مبيعاتها أكثر من 50 % قياسا على العام الماضى، وشركات كثيرة خصصت خطوط إنتاج كاملة لإنتاج السبائك.

وأشارت إلى أن سعر أوقية الذهب لا يستقر ابدا لمدة طويلة، ولا يمكن التوقع بسقف محدد لارتفاع الأسعار، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج فيروس كورونا، وهذا ينذر بارتفاع الذهب، إضافة إلى أن عودة الدول للإغلاق مرة أخرى سيجعل من الذهب ملاذ آمن لفترة أطول، ولا يمكن التوقع بوضع الارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.