شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنازل فى بريطانيا ترتفع 2.5% على أساس سنوى بأغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت 2.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بها قبل عام مقابل زيادة 2.1 بالمئة سنويا في يوليو، ما يتماشى إلى حد كبير مع معدل النمو قبل جائحة كورونا. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن بيانات أغسطس تمثل إلى حد كبير المبيعات المتفق عليها قبل الإعلان عن خفض رسوم ضريبة شراء المنازل في يوليو.

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