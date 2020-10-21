شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..و"بن داود" يتصدر القائمة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37% رابحاً 31.89 نقطة ليصل إلى مستوى 8564.89 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.3% خاسراً 44.21 نقطة ليصل إلى مستوى 15226.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 62.6 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.57%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.52%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.49%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.16%، 0.10%، على التوالي.

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وقفز 157 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بن داود" بنسبة 10%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 6.16%، ثم سهم "أم آي سي" بنسبة 4.02%، فيما تراجع 29 سهماً على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 2.14%، ثم سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 1.93%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 0.93%، فيما تصدر سهم "أسواق المزرعة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 107.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن البنك العربي الوطني، عن بدء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين، قام البنك بتعيين شركة إتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورقان للأوراق المالية بي ال سي كمديري الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير اكتتاب.