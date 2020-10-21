شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلل مكاسبها لكنها تُنهي التعاملات على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء وقللت مكاسبها على الرغم من استمرار التفاؤل حيال حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.



وكشفت وكالات أنباء عن أن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" سوف يلتقي عددا من زعماء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث للتوصل إلى اتفاق حول حزمة التحفيز الثانية المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن وتيرة البدء في بناء المنازل بسوق الإسكان الأمريكية ارتفعت بحوالي 1.9% إلى 1.415 مليون وحدة في الشهر الماضي.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.6% أو ما يعادل سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.70 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 40.2 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3% أو ما يعادل 54 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 43.16 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.8 دولار وأقل سعر عند 42.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 113 نقطة) إلى 28308 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 28575 نقطة وأقل مستوى عند 28243 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 11516 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11632 نقطة وأقل مستوى عند 11471 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3443 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3476 نقطة وأقل مستوى عند 3435 نقطة.