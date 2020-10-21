شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى متابعة محادثات التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



وكشفت وكالات أنباء عن أن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" سوف يلتقي اليوم بعدد من زعماء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث للتوصل إلى اتفاق حول حزمة التحفيز الثانية المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.00 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% أو ما يعادل 28 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.98 دولار للأوقية بعد مكاسب في جلسة أمس الإثنين بنسبة 1.2%، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 25.060 دولار في حين سجل أقل سعر عند 24.405 دولار.