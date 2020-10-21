شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق أعلى مستوى إغلاق في أكثر من أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمتابعة اللصيقة لحزمة التحفيز الثانية في الولايات المتحدة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".



وسوف يلتقي وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" بعدد من زعماء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث للتوصل إلى اتفاق حول حزمة التحفيز الثانية.

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تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تقدمت بمقترح للحزمة المالية بأكثر من 1.8 تريليون دولار لعرضه على الكونجرس وتمريره قبل الانتخابات الرئاسية المنتظر انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.00 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.70 دولار إلى 1915.40 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول، وسجل أعلى سعر عند 1917.60 دولار وأقل سعر عند 1896.6 دولار.