شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يحاول التعافي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة ويبدأ اختبار حاجز مقاومة مهم عند 1911.00، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيؤكد مواصلة الارتفاع نحو 1934.86 كهدف إيجابي تالي، بينما كسر 1901.80 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه عند 1885.00.

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