شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع للمرة الأولى فى 4 أيام قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل تعهد تحالف أوبك بلس على استمرار دعم السوق ، الأمر الذي عزز احتمالات تمديد المرحلة الثانية لاتفاق خفض المعروض العالمي لفترة زمنية جديدة ،وطغي ذلك على تأثير المخاوف حيال اشتداد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 41.30$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.93$، وسجل أدنى مستوي عند 40.67$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 0.9% إلى مستوي 42.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.42$ ، وسجل أدنى مستوي عند 42.21$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بسبب تجدد المخاوف حول الطلب العالمي.

تعهد تحالف أوبك بلس بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي على استمرار دعم السوق فى ظل تنامي المخاوف بشأن ارتفاع إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.

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وينفذ التحالف العالمي حاليا المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر القادم، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن زيادة الإنتاج المقررة فى كانون الثاني/يناير القادم يمكن عكسها إذا لزم الأمر ، الأمر الذي عزز احتمالات تمديد المرحلة الثانية لاتفاق خفض المعروض العالمي لفترة زمنية جديدة.

من ناحية أخرى ،ومع اشتداد انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا فى أوروبا وأمريكا الشمالية ،وهو ما قد يؤدي إلى فرض حالة الإغلاق مرة أخرى ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي تعافي لمستويات الطلب على الوقود قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى من الفيروس.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.