شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 20-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.15% بما يعادل -0.52 نقطة ليستقر على سعر 23.72 دولار، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 25.16، ليستهدف مستوى الدعم 22.41.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط