شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النفط تداولات هدفنا الأول المنتظر عند 41.30 ويجري محاولات لاختراق، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، حيث تمتد الأهداف التالية لتصل إلى 43.05، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 40.35 و40.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.40 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد