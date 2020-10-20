شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.17% ليغلق عند 8533 نقطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسراً 14.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.77% رابحاً 543.10 نقطة ليغلق عند مستوى 14962.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 440.6 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.
وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.67%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.28%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الطاقة وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 3.74%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.27%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.98%، ثم قطاعي الأدوية والرعاية الصحية بنسبة 0.43%، 0.37%، على التوالي.
وقفز 43 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 9.88%، فيما تراجع 150 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.01%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 4.88%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 901.9 مليون ريال سعودي.
وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من غداً الأربعاء، وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
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