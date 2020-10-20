شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 20-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 20-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 229.90 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 231.03 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 24 بنحو 229.90 ريال بما يعادل 61.30$

سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 بنحو 210.74 ريال بما يعادل 56.19$

سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 بنحو 201.16 ريال بما يعادل 53.64$

سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 بنحو 172.42 ريال بما يعادل 45.98$

سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 14 بنحو 134.11 ريال بما يعادل 35.76$

سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 بنحو 114.95 ريال بما يعادل 30.65$

سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب بنحو 7,150 ريال بما يعادل 1,906$

Advertisements سعر جنيه الذهب سعر جنيه الذهب بنحو 1,609 ريال بما يعادل 429.10$ سعر كيلو الذهب سعر كيلو الذهب بنحو 229,896 ريال بما يعادل 61,299$ جرى تداول الذهب اليوم الثلاثاء في نطاق ضيق فوق 1900 دولار للأوقية (الأونصة) إذ ساد الحذر قبيل موعد نهائي لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وتراجع الذهب 0.2 بالمئة إلى 1901.10 دولار للأوقية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1904.50 دولار. وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم "المعنويات المحيطة بالذهب ما زالت مؤقتة، مما يُبقى الذهب الفوري عند مستوى 1900 دولار تقريبا، إذ أن البعض... يواصل التعلق بأمل أن يستطيع الديمقراطيون والبيت الأبيض التوصل إلى اتفاق في المدى القريب". وقال درو هاميل المتحدث باسم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "يواصلان تضييق خلافاتهما".

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