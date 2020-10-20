شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت تتحول للمنطقة الخضراء بالختام وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت مؤشرات بورصة الكويت، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحاً 19.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5629.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 26.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6245.02 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4405.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحاً 11.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4465.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 253.6 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.6 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

Advertisements

وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.11%، يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة المنار للتمويل والإجارة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.24% يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.78%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 5.91%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، عن مناقشة واعتماد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه أمس الاثنين، شراء شركة إسكان للتجارة العامة والمقاولات (شركة تابعة) لنسبة 17.23% من أسهم شركة إسكان العمانية للاستثمار (شركة زميلة)، وفي حال موافقة الجهات المختصة، وإتمام الصفقة سوف ينعكس ذلك على زيادة حصة يونيكاب المجمعة (مباشرة وغير مباشرة) بنسبة إجمالية قدرها 54.94% في شركة إسكان العمانية للاستثمار.

وأضافت يونيكاب للاستثمار والتمويل، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، أنه حال إتمام الصفقة سوف يؤثر على بيانات الشركة المجمعة حيث ستتحول إسكان العمانية من استثمارات في شركات زميلة تقاس بطريقة حقوق الملكية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 إلى استثمارات في شركة تابعة يتم تجميع بياناتها المالية ضمن بيانات الشركة المجمعة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 10، ومن المتوقع أن تظهر أثر ذلك التغيير على البيانات المالية للربع الرابع 2020 في حال إتمام الصفقة.