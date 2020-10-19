راشد النعيمي يدشن بوابة الدفع الإلكتروني لـ«عقار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس مجلس إدارة «عقار» بوابة الدفع الإلكتروني التي تعد بمثابة انطلاقة جديدة نحو التحول الرقمي لجميع خدمات المؤسسة في إطار سعيها لتحقيق رضا المتعاملين بحضور أعضاء مجلس الإدارة محمد الشامسي، ويافع عيد الفرج، وغالب جابر المدير التنفيذي، والمهندس زكريا الكمالي نائب المدير التنفيذي، ويوسف الشيبة المستشار التقني.

وقال الشيخ راشد بن حميد: «لقد وضعنا نصب أعيننا تحقيق رضا المتعاملين من خلال التطوير المستمر للخدمات واليوم نجني ثمرة العمل البناء معتمدين على الكوادر البشرية المتفانية في عملها التي لا تدخر جهداً لاستثمار تلك الخبرات في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين».

وأوضح أنه تم إنشاء بوابة الدفع الإلكتروني لتكون نافذة المتعاملين لعمليات الدفع في مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة وللتسهيل على جمهور المتعاملين وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التي يمر بها السوق العقاري. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة في تيسير إجراءات المتعاملين مؤكداً على التزام «عقار» بالتطوير المستمر وترحيبها بأي مقترحات أو آراء تساهم في تطوير الموقع الإلكتروني من أجل تلبية احتياجات جميع المتعاملين.

الجدير بالذكر أن عدد مشاريع التملك الحر في عجمان تبلغ ما يقارب 13 مشروعاً بإجمالي 19 ألف وحدة، إضافة إلى 190 مشروعاً خاصة بالتأجير بإجمالي 12 ألف وحدة سكنية وتجارية تقريباً. كما يقدر عدد المعاملات المنجزة لفواتير تبريد ما يقارب 60 ألف معاملة سنوياً بمعدل 5 آلاف معاملة شهرياً بينما تبلغ معاملات دفع رسوم الصيانة 68 ألف معاملة سنوياً.