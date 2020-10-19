شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قليلاً خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تعاملات اليوم الإثنين في ظل استمرار التفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة فيروس كورونا.



واقترحت الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" حزمة تحفيز مالية جديدة بأكثر من 1.8 تريليون دولار لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع زعماء الكونجرس بشأن الحزمة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني.



هذا، ويخشى مستثمرون المزيد من التدهور في حالة الاقتصاد العالمي بالتزامن مع أزمة كورونا عقب بيانات القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني والتي سجلت نموا بنسبة 4.9% في الربع السنوي الثالث دون توقعات بتحقيق نمو نسبته 5.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 28633 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 11690 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3488 نقطة.