شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع للمرة الأولى خلال 3 أيام والأنظار على اجتماع لجنة " أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم آمال تحسن الطلب الصيني بعد بيانات قوية ، عززت مؤشرات تعافي ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس.

ارتفع خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 43.21$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.81$ ، وسجل أدنى مستوي عند 42.62$.

عند تسوية الجمعة ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب مخاوف الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى بكين نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 4.9% خلال الربع الثالث من هذا العام ، بالمقارنة بمعدل نمو 3.2% فى الربع الثاني ، ليتأكد أن أكبر اقتصاد مستورد للنفط فى العالم لا يزال على طريق التعافي السريع من الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 6.9% فى أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 5.6% فى آب/أغسطس ، متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 5.8% ، وقفزت مبيعات التجزئة بنسبة 3.3% فى أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق، لتتجاوز توقعات الخبراء أيضا ارتفاع بنسبة 1.7%.

من ناحية أخرى ،تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الاثنين ، لمناقشة التطورات الجديدة بالسوق ، والهدف الأساسي مراجعة مدى امتثال الأعضاء بتنفيذ حصص التخفيضات.

قالت مصادر لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي أن نسبة امتثال التحالف لاتفاق خفض المعروض العالمي بلغت 102% فى أيلول/سبتمبر.