شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بعد مكاسب قوية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل المعنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ،بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، خاصة بعد تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ،لمواجهة أضرار جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 11:32 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية عل التوالي.

وعلى صعيد كامل جلسات شهر أيلول/سبتمبر المنصرم ،فقد مؤشر ستوكس أوروبا قرابة 0.5% ، فى رابع خسارة شهرية على التوالي ، بفعل المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأوروبي ، والذي يواجه أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

Advertisements

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 2.0% ، مع انتعاش معظم أسهم شركات القطاع ، بسبب توقعات تحقيق أرباح قوية خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.5% ،لتسجل أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، بفضل آمال التحفيز فى الولايات المتحدة.

اقترحت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة تزيد عن 1.5 تريليون دولار على أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ، ضمن المحادثات المكثفة بين الطرفين لإيجاد حل وسط حول حزمة الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى ،بدأ الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بعد أن وافق المشرعون البريطانيون على خطط لإلغاء اتفاقية بريكست على الرغم من اعترافات بعض وزراء الحكومة البريطانية بأن هذا الخطوة ستنتهك القانون الدولي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6%.