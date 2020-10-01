شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة الفرعي 96.68، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 0.92 نقطة ليستقر على سعر 96.27 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 96.68، ليستهدف مستوى الدعم المهم 90.66.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه