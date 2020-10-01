شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب - تحليل – 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب ارتفاع خلالها بنسبة بلغت 0.06% بما يعادل 0.10 نقطة ليستقر على سعر 164.61 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 157.03، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 171.56 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد