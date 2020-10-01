شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع استنادا على آمال التحفيز الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مستفيدا من تحسن المعنويات فى الأسواق ،وإقبال المستثمرين على العملات ذات المخاطر العالية ،استنادا على آمال كسر حالة الجمود السياسي حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1757$ الأعلى فى أسبوع ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1719 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1717$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

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وعلى صعيد تعاملات أيلول/سبتمبر المنصرم ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.8% ، فى أول خسارة شهرية فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة ، بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،وتجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ،الأمر الذي قلل من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 93.62 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تحسن المعنويات المستثمرين بالأسواق ،والإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل التطورات الإيجابية حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

اقترحت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة تزيد عن 1.5 تريليون دولار على أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ، ضمن المحادثات المكثفة بين الطرفين لإيجاد حل وسط حول حزمة الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا.