شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة عسير للتجارة تُقرر التصفية الاختيارية لثلاث شركات تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، التصفية الاختيارية لثلاث شركات تابعة مملوكة للشركة بالكامل، سبق تأسيسها لأغراض خاصة باستثماراتها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الشركات الثلاثة تشمل شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) مملوكة بنسبة 100%، حيث يبلغ رأس مالها المدفوع 500 ألف ريال سعودي.

والشركة الثانية هي النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) مملوكة بنسبة 100%، حيث يبلغ رأس مالها المدفوع 500 ألف ريال سعودي.

فيما تتمثل الشركة الثالثة في التلال الاقليمية للاستثمار (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة) مملوكة بنسبة 100%، حيث يبلغ رأس مالها المدفوع 500 ألف ريال سعودي.

ونوهت الشركة، إلى أن أسباب التصفية الاختيارية تعود لرغبة الشركة في إعادة هيكل ملكية أحد استثمارات الشركة حيث تم نقل الاستثمار المسجل في شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة وشركة النصرة العالمية للتنمية والتطوير العقاري المحدودة إلى الشركة الأم شركة عسير وانتفاء الحاجة الى الاستمرار في هاتين الشركتين.

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هذا ويعود سبب تصفية شركة التلال الاقليمية للاستثمار لعدم ممارستها أي نشاط وانتفاء الحاجة لها.

وأشارت الشركة، إلى أنه أنه لا يوجد أي أثر مالي ناتج عن عملية التصفية الاختيارية لهذه الشركات.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والمصروفات التشغيلية الأخرى وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة والضريبة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 23.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.