شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 15 من أيلول/سبتمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.16% إلى مستويات 105.49، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.47، بينما حقق الزوج الأعلى له في أسبوعين عند 105.80.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 4.6% مقابل تراجع 3.4% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 3.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.9% مقابل 2.9% في تموز/يوليو، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 3.2%.

كما تابعنا عن ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 8.7% في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 13.3% مقابل 15.5% في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 10.0%.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 9.1% مقابل 20.4% في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 10.0%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل دعوة رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا لشركات الاتصالات اللاسلكية اليابانية لخفض الأسعار، وذلك وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 428 ألف وظيفة في آب/أغسطس، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة لشهر أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 31.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل انكماش 5.0% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على انكماش 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.4% في الربع الأول.

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وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.2 في آب/أغسطس، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 3.1% مقابل 5.9% في تموز/يوليو.

كما تتطلع الأسواق إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حيال فيروس كورونا والاقتصاد في منتدى افتراضي تستضيفه ويسكونسن للمصنعين والتجارة، ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان الذي سيلقي خطاباً تحت عنوان "المصارف ترتفع إلى مستوي التحدي" في الخدمات المصرفية المجتمعية في مؤتمر القرن الـ21 للأبحاث والسياسات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل فعليات أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، جو بايدن والتي جرت في جامعة كيس ويسترن ريزيرف وكليفلاند كلينك في كليفلاند بولاية أوهاية، ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية شهدت تراجعاً عقب المناظرة الرئاسية الأمريكية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أجرت محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين حول حزمة التحفيز المقترحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الأمريكي، وأنه من المرتقب أن تجتمع بيلوسي ومنوشين في وقت لاحق اليوم لاستكمال تلك المناقشات.

ويذكر أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي أعرب في مطلع الأسبوع أن المجلس مستعد لمناقشة حزمة التحفيز المقترحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، إلا أن على إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أن تقدم عرضاً أفضل حول حجم التحفيز المقترحة، ونود الإشارة، لكون الديمقراطيين قاموا مؤخراً بالتصويت على رفض مقترح سابق للتحفيز تنبه الحزب الجمهوري، ووصفهم ترامب الديمقراطيين آنذاك بالقسوة لرفضهم المقترح.

وفي نفس السياق، فقد تطرقت بعض التقرير الخميس الماضي لكون المشرعين الديمقراطيين يقوموا بصياغة مشروع قانون تحفيز جديد بقيمة 2.2$ تريليون ضمن الجهود الرامية لكسر الجمود مع الجمهوريين، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الخميس تعهد المشرعين الجمهوريين بأن الانتقال الرئاسي السلمي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سوف يحدث دون انقطاع.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء الماضي أنه لن يلتزم بنقل سلمي للسلطة إذا ما أظهر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة فوز المرشح الديمقراطي باين، الأمر الذي عكس آنذاك تعمق الخلافات القائمة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، وبالأخص عقب الجمود القائم بينهم حول حجم حزمة التحفيزية الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.