شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يلامس هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 30-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 2٫50 ريال، حيث سجل ارتفاع بلغ 2٫54ريال خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث يقترب بذلك من خط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي ضغط على السهم ليغلق منخفضا عند مستوى 2٫34ريال، مما نتوقع معه استمرار عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 2٫15 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.25 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.41 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط