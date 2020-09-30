شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى داخل محال الجزارة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 30 / 9 / 2020، فى السوق المصرى حيث أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار تشهد استقرارا منذ فترة عيد الأضحى وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتوفير كميات تغطى السوق فى منافذ التوزيع.

وسجلت اللحوم الكندوز ما بين 110-130، فيما سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز ما بين 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وسجلت اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها بينما سجل اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، و سجلت اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها بينما سجل اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية السودانية تدخل مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى دولة السودان، من أجل رسم أطر التعاون المشترك القائم على تحقيق المنفعة المشتركة بين الدولتين.

ويمثل إعلان مجلس الوزراء الموافقة "من حيث المبدأ" على تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بين الحكومتين ممثلتين فى "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" عن الجانب المصرى، و"شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية" عن الجانب السودانى، خطوة جدية لوضع هذه الشراكة محل التنفيذ على أرض الواقع، خاصة مع المميزات النسبية التى تتمتع بها كلا من مصر والسودان فى الإنتاج الزراعى والحيواني، ليكمل كل منهما الآخر، وتفتح هذه الشراكة الباب لتوفير حجم الواردات المصرية من الخارج ومنها أهمها اللحوم والزيوت والقمح.

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وتختص الشركة بتسمين وإنتاج المواشى والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصرى أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية فى كلا البلدين، والتعاون المشترك فى مجالات "عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السودانى ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات"، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون فى إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة.

ويرصد ”الخليج 365”، حجم الواردات المصرية من أبرز السلع والمنتجات المدرجة ضمن اختصاص الشركة الجديدة، وفقًا لبيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على النحو التالى:

حيث بلغت واردات مصر من الأبقار الحية 26 مليونا و99 ألف دولار فى يونيو الماضي، مقابل 7 ملايين و858 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 18 مليون و241 ألف دولار.

وبلغت واردات مصر من اللحوم 126 مليونا و464 ألف دولار فى يونيو الماضي، مقابل 167 مليونا و639 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 41 مليونا و175 ألف دولار.