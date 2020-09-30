شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 34 مليون دولار تراجع بواردات مصر من الهواتف المحمولة يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة تراجعا ملحوظا خلال شهر يونيو الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات من الهواتف 83 مليون و483 ألف دولار، مقابل 117 مليون و655 ألف دولار فى يونيه عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 34 مليون و172 ألف دولار.

وتوضح البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الهواتف المحمولة جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة والتى تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 412 مليونا و802 ألف دولار فى شهر يونيو الماضى، مقابل 437 مليونا و380 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 24 مليون و578 ألف دولار.

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أما بالنسبة للسلع الاستهلاكية غير المعمرة فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و110 ملايين دولار فى يونيو الماضي، مقابل مليار و158 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 48 مليون دولار.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9٪، حيث بلغـت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الفواكه الطازجة 10.5٪، والملابس الجاهزة 2.5٪، والبترول الخام 46.3٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4٪.