شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للقهوة.. مصر استوردت بن بـ7 ملايين دولار فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم باليوم العالمى للقهوة فى الأول من أكتوبر كل عام، وتحظى الواردات المصرية من المكيفات بحيز لا بأس به من الواردات الشهرية مثل القهوة والشاى والتبغ، وفقا لبيانات حكومية، حيث حققت الواردات المصرية من القهوة تراجعا طفيفا خلال الفترة الماضية.

وبمناسبة اليوم العالمى للقهوة، ترصد بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى الواردات المصرية من القهوة "بن غير محمص غير منزوع الكافيين" سجلت نحو 7 ملايين و640 ألف دولار فى شهر يونيو الماضى، مقابل 9 ملايين و350 ألف دولار فى يونيو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته مليون و710 ألف دولار، بينما سجلت واردات مصر من البن غير المحمص قد بلغت نحو 8 ملايين و730 ألف دولار، فى شهر مايو الماضى.

وكانت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت فى وقت سابق، تراجع واردات مصر من الشاى والقهوة والتبغ وورق الدخان بشكل ملحوظ، وبلغ إجمالى التراجع نحو 27 مليونا و874 ألف دولار، وذلك فى ابريل الماضى.

وسجلت واردات الشاى نحو 14 مليونا و26 ألف دولار أبريل الماضى، مقابل 17 مليونا و738 ألف دولار أبريل 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و712 ألف دولار، كما تراجعت واردات الشاى الأسود لتسجل 13 مليونا و708 آلاف دولار أبريل الماضي، مقابل 16 مليونا و123 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ مليونين و415 ألف دولار.