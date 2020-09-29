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عقود الذرة تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار موسم الحصاد في الولايات المتحدة.


ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان بأن موسم حصاد الذرة لا يزال دون التوقعات بشكل طفيف لكن المنتجين يركزون على الصويا.


وأضافت الوزارة أن المزارعين في البلاد حصدوا ما يقرب من 15% فقط من محصول الذرة حتى الآن، وهو ما يعد دون متوسط الخمس سنوات عند 16% كما أنها أقل من توقعات المحللين عند 17%.

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وتشير توقعات وكالات الأرصاد الجوية إلى أن بعض المناطق في الغرب والوسط الأمريكية سوف تعاني من موجة جفاف ستؤثر سلبا على كمية المحاصيل التي يجري حصادها، وهو ما يعني دعم الأسعار.


وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.8 نقطة.


وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 3.64 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 3.67 دولار وأقل سعر عند 3.61 دولار.

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