شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكر من 3.5% بعد مكاسب الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما أضاف المزيد من الدعم للمعادن النفيسة.



يأتي ذلك مع توجه أنظار الأسواق نحو أول مناظرة انتخابية بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".

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وفي وقت لاحق هذا الأسبوع أيضا، ستصدر وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري للوظائف والذي يوضح حالة سوق العمل والاجور ووتيرة التوظيف عن شهر أغسطس/آب.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.6% أو ما يعادل 84 سنتا وأغلق المعدن عند 24.445 دولار للأوقية بعد مكاسب في جلسة الإثنين بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 24.545 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.510 دولار.