القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 29-9-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.81 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندي.

1 دولار أسترالى = 2.67 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.38 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 28.17 ين ياباني.

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.21 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سوداني.

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 34.49 دينار جزائري

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.944 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.

ولامست الليرة التركية مستوى منخفضا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.

وبلغت الليرة مستوى منخفضا عند 7.8450 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين. والليرة منخفضة بنحو 24 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.

ومن المقرر أن يعلن ألبيرق عن البرنامج الاقتصادي .