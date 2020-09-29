الاقتصاد

أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 29-9-2020

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى اليوم الثلاثاء 29-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 29-9-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

 

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دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.


يورو (EUR)
1 يورو = 4.38 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.23 يورو.

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جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.83 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.


دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.81 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندي.

 

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دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.67 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 0.38 دولار أسترالي.


ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 28.17 ين ياباني.

 

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جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 4.21 جنيه مصري.

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درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.


جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سوداني.

 

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دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي

 

1 ريال سعودى = 34.49 دينار جزائري


دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.944 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.

 

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ولامست الليرة التركية مستوى منخفضا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.

 

وبلغت الليرة مستوى منخفضا عند 7.8450 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين. والليرة منخفضة بنحو 24 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.

 

ومن المقرر أن يعلن ألبيرق عن البرنامج الاقتصادي .

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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