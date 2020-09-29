شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يحاول التعافي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل ملحوظ ليهاجم مستوى 1.1720، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب ومحاولة العودة إلى المسار الرئيسي الصاعد، بينما التماسك دونه سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1540.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: اليورو يحاول التعافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.