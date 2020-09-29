شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتلقى دعما من انخفاض الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما قلل الضغوط على السلع والمعادن التي أصبحت أسعارها أكثر جاذبية للمستثمرين.



ولا تزال الضبابية تسود الأسواق في ظل أزمة فيروس كورونا مع تجاوز عدد المصابين حول العالم لحاجز 33 مليون حالة فيما توفي أكثر من مليون شخص جراء المرض حتى الآن.



وتتسابق العديد من الشركات حول العالم لتطوير لقاح للوقاية من الفيروس التاجي، وتشير التوقعات إلى أن البعض منها يقترب من طرح لقاحات واعدة وآمنة.

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ويستخدم البلاديوم بشكل كبير في مختلف الصناعات مثل السيارات، وعند فرض قيود الإغلاق بسبب كورونا، تأثر الطلب سلبا، ومن ثم تراجعت الأسعار.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 15:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2290.2 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 2292.7 دولار وأقل سعر عند 2261.3 دولار.