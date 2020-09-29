شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي قبل أول مناظرة حول انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى شهرين ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل انطلاق أول مناظرة حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,889.06$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,881.26$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,875.53$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.1% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى شهرين عند 1,848.58$ للأونصة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية من أعلى مستوى لها فى شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار بفعل تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة بالأسواق ، بعد تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" يوم الاثنين إن المشرعين الديمقراطيين أعدوا مشروع قانون جديد للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 2.2 تريليون دولار ،وهو ما يمثل حل وسط يقلل من تكلفة المساعدات الاقتصادية.

من ناحية أخرى ، تستعد أسواق المال العالمية لأول مناظرة حول انتخابات الرئاسة الأمريكية ، حيث يتواجه المرشح الديمقراطي "جو بايدن" مع المرشح الجمهوري "دونالد ترامب " فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.05 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,268.89 طن متري.