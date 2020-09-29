كاتربللر يقلص من مكاسبه – تحليل – 29-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم كاتربللر (CAT) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 150.24، ليرتد منه السهم انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 1.21% بما يعادل 1.77 نقطة ليستقر على سعر 147.68 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 142.60، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 155.35 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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