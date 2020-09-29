شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% رابحاً 11.26 نقطة ليصل إلى مستوى 2272.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 249.5 مليون سهم محققة ما قيمته 117.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1874 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%.

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وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 8.67%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.21%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.67%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.70%، فيما تصدر سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 95.3 مليون ورقة بقيمة 17.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعغية العمومية، يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر، حيث سيتم المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة كريستوفر وارد حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في مارس لعام 2021، والموافقة على إصدار سندات غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي سواء في إطار برنامج أو بشكل منفصل في شريحة واحدة أو أكثر عبر طرح خاص من خلال شركة ذات عرض خاص، وسيتم إدراج هذه السندات في سوق خارج الدولة.