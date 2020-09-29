شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن العزم السلبي- تحليل - 29-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس العزم السلبي متأثرا باندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليؤكد بذلك تأجيله للهجوم السلبي بشكل مؤقت لحين اختبار الحاجز المستقر عند 123.40.
لابد من التأكيد على ثبات الحاجز المذكور سابقا لنتفادى أي خسائر قد تنتج عن تشكيله لارتداد تصحيحي صاعد ومن ثم لننتظر تسلله بشكل هابط نحو الأهداف المستقرة حاليا عند 122.30 و 120.85 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.40 و 122.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يبحث عن العزم السلبي- تحليل - 29-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.