شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن العزم السلبي- تحليل - 29-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس العزم السلبي متأثرا باندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليؤكد بذلك تأجيله للهجوم السلبي بشكل مؤقت لحين اختبار الحاجز المستقر عند 123.40.

لابد من التأكيد على ثبات الحاجز المذكور سابقا لنتفادى أي خسائر قد تنتج عن تشكيله لارتداد تصحيحي صاعد ومن ثم لننتظر تسلله بشكل هابط نحو الأهداف المستقرة حاليا عند 122.30 و 120.85 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.40 و 122.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز