شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بتأجيل السلبية-تحليل - 29-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتأجيله للهجوم السلبي بتجاوزه مؤخرا لمستوى 134.90 ليتقرب بذلك من مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 136.70, نلاحظ من الرسم المرفق تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي بتمركزه قرب مستوى 136.70 ليؤكد بذلك احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نتوقع حاليا استمرار تذبذب السعر بشكل جانبي مختلط نظرا لتعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام الضغوط السلبية المذكور سابقا, ولتنحصر التداولات حاليا ما بين الحاجز المستقر عند 136.70 ومستوى 134.50 لحين تجميعه للعزم السلبي ليمكنه ذلك من التسلل دون العائق المتمثل بمستوى 133.65 ليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل الأهداف السلبية الإضافية المنتظرة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.70 و 134.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط
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