شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض: سندعم السياحة السعودية من خلال الاتفاقيات الأخيرة مع "صندوق التنمية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، توقيع اتفاقيتين مع صندوق التنمية السياحي، بهدف دعم القطاع السياحي في المملكة.

وأوضح أن الاتفاقية الأولى تشمل المشاريع الكبيرة، والثانية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي فيها نمو كبير وشمولية على مناطق المملكة، بحسب مقابلة مع "العربية".

ولفت إلى وجود اتفاقية شراكة والتمويل بالتعاون مع الصندوق، قال إن الآلية تتمثل في قيام صاحب المشروع بتقديم طلب التمويل للبنك، ليتم دراسته من قبل البنك ومن الصندوق عبر لجانه الائتمانية وتتم الموافقة على التمويل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، إن صندوق التنمية السياحي السعودي أبرم أمس الاثنين اتفاقية مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي لتمويل مشاريع سياحية تصل قيمتها إلى 160 مليار ريال (43 مليار دولار) في المملكة.

وستنشئ الاتفاقية آليات لتمويل مشاريع سياحية في أرجاء المملكة في إطار مساعي الحكومة لتطوير القطاع، وهو ركيزة رئيسية لإستراتيجية الإصلاح الطموحة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على النفط.

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والصندوق، الذي تأسس في يونيو باستثمارات مبدئية أربعة مليارات دولار، جزء من خطط لتنويع الاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

وكشفت نتائج أعمال البنك في نهاية يوليو الماضي، عن تراجع أرباحه بنسبة 29.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقال البنك، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 2.1 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مصاريف العمليات نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الفترة الحالية.

وعلى صعيد نتائج أعمال البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.