شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6155 نقطة امس الاثنين، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 6250 نقطة، ملامسا لخط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 5900 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,114 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,187 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 29-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.