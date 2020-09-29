شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6155 نقطة امس الاثنين، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 6250 نقطة، ملامسا لخط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 5900 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,114 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,187 نقطة