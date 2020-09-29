شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك (SOKOUK) قد يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 29٫40 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 27٫30 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.0 بينما مستوى المقاومة هو 29.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط