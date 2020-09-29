المتاجر التقليدية في الإمارات تواصل الهيمنة على قطاع التجزئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” نظمت شركة «فيزا» العالمية، ندوة إلكترونية جديدة بعنوان «تجارب التجزئة في المستقبل»، وأكدت خلالها على أن مستقبل المتاجر التقليدية لايزال واعداً بالنسبة لتجار التجزئة، الذين نجحوا في تحقيق تكامل سلس بين التجارب في المتاجر الفعلية والتسوق عبر الإنترنت بدعم من المنصات المبتكرة وعمليات التحليل الرقمية المبسطة. ووفقاً لبيانات ورؤى «فيزا» التي تغطي فترة ستة أشهر لتفشي الجائحة في دولة الإمارات والسعودية، ما زالت متاجر التجزئة التقليدية تساهم في معظم مبيعات التجزئة رغم وتيرة النمو المرتفعة التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية،ما يؤكد على احتفاظها بأهميتها وإمكاناتها في المنطقة. «اللاتلامسية» تنمو 10% واستحوذت المتاجر التقليدية في السعودية والإمارات على النسبة العظمى من حجم تجارة التجزئة. أما على صعيد النمو، فقد سجلت التجارة الإلكترونية في كلا البلدين معدلات نمو أعلى خلال فترة تفشي الجائحة، بينما شهدت معاملات الشراء الشخصية نمواً منخفضاً أو تراجعاً نسبياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وقبل انتشار الجائحة. وفي ضوء الأزمة الصحية المتواصلة، حصد التجار الذين تبنوا مبكراً نماذج المدفوعات اللاتلامسية والتسوق الذكي والحلول متعددة القنوات، ثمار هذه الخطوة ويشهدون اليوم إقبالاً إيجابياً على منتجاتهم، لاسيما الأساسية منها مثل المواد الغذائية والبقالة. وسجلت المدفوعات اللاتلامسية في الإمارات والسعودية ارتفاعاً بنسبة تقارب 10% في الربع الثاني 2020 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، ما يؤكد على إقبال المستهلكين المتنامي على التجارة اللاتلامسية. وحققت متاجر التخفيضات، والمستلزمات المنزلية، والصيدليات أعلى معدلات النمو في المبيعات بين فئات التسوق التقليدي غير الغذائية. 61 مليون تاجر وقال أكشاي شوبرا نائب الرئيس للتصميم والابتكار لدول شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «فيزا»: «لايزال مستقبل متاجر التجزئة التقليدية واعداً بخلاف ما يروج له هذه الأيام. وباعتبارنا شركة ملتزمة بتفعيل المدفوعات الرقمية لأكثر من 61 مليون تاجر حول العالم، تكشف بياناتنا أن المتاجر التقليدية تشهد نمواً متواصلاً في المبيعات، رغم استحواذ التجارة الرقمية اليوم على الحصة الأكبر من حجم المبيعات. لكن تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم غير أسلوب تسوق الناس ودفعهم نحو تجربة التسوق متعددة القنوات والتي باتت بطبيعة الحال أكثر أهمية من أي وقت مضى. لذلك، فإن المنافسة ليست بين التجارة الإلكترونية ونظيرتها التقليدية في المتاجر، بل تدور بشكل أكبر حول إنشاء مقاربة تسوق تجمع هذين النموذجين لتزويد العملاء بأفضل رحلة تسوق ممكنة. ويقدم ذلك فرصة للابتكار في تجارب التجزئة المستقبلية، لاسيما في تقنيات على غرار الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتسوق بالترفيه والواقعين الافتراضي والمعزز وإنترنت الأشياء، علاوة على مجموعة من خيارات الدفع اللاتلامسية الآمنة».