شاكر يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 29-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شاكر (1214) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -0.08 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 15.97 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم المحوري 13.96. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.38 ومستوى المقاومة 15.97.

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