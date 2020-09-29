كهرباء السعودية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 29-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 17.06، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 3.12% بما يعادل 0.52 نقطة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 17.06، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 17.76.
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