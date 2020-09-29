شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الحكير (4240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل أعلى سعر له في آخر جلساته عند 23.50، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.35% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي بتكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.18، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 24.14 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.18 ومستوى المقاومة 24.14.