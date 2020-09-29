شكرا لقرائتكم خبر عن بوان يمحو مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 29-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم بوان (1302) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 19.00، ارتد منه السهم انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه ويغلق على عدم تغيير، وذلك وسط استعداداته لمهاجمة مستوى مقاومته الحالي 19.20، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00.