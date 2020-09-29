«ائتمان الصادرات» توفر خدماتها للشركات العاملة في «جافزا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أبرمت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، مذكرة التفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، خلال اجتماع افتراضي من قبل كل من محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ«جافزا»، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور عدد من كبار المسؤولين. وستقدم الاتحاد لائتمان الصادرات خدمات تأمين الصادرات للشركات المرخصة والعاملة في «جافزا»، ويمثل ذلك تتويجاً للأهداف المشتركة بين الشركتين، من أجل تعزيز قدرات اقتصاد دولة الإمارات على الصعيد العالمي، ودعم مكانتها كمركز دولي مفضل للصادرات. وستساعد الاتفاقية في دفع عجلة التوسع والتنويع لموارد الاقتصاد في الدولة، ما سيؤدي بدوره إلى تخفيف الضغط المالي. وقد اتفق الطرفان على التعاون في تنظيم الندوات وورش العمل لتعريف الأعضاء بفوائد التأمين ضد مخاطر عدم السداد والتعريف بمزايا بوالص ائتمان الصادرات وسندات الضمان، وحلول التمويل التجاري التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. كما سيعمل الطرفان على مساعدة الأعضاء على استهداف قطاعات وأسواق جديدة، إضافة إلى تزويدهم بتقارير دورية عن مخاطر الأسواق لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بأنشطة التجارة الدولية. زيادة التدفقات النقدية وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ«جافزا»: «تكمن أهمية اتفاقيتنا مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في مساهمتها بتعزيز تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية العاملة في الدولة، في خطوة ستؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية داخل الدورة الاقتصادية بشكل عام، وتمكين تجارتنا عالمياً، إضافة إلى تحقيق التنمية طويلة الأجل. ما سينتج عنه تقديم الدعم لكافة الشركات المرخصة والعاملة في جافزا، ومساعدتها على تجاوز هذه الأوقات غير المستقرة والمتقلبة. ونظراً للمناخ الاقتصادي الحالي وما تسببت به الجائحة عالمياً، نعتقد أن مثل هذه الشراكات ستعزز العلاقات التجارية، لتساعدنا على حماية مصالح الشركات والمستثمرين. فهدفنا المشترك هو ضمان نجاح عملائنا، ونحن على ثقة من أن هذا التحالف سيكون مثمراً، ويدفعنا نحو تحقيق المزيد من التنمية معاً، لخلق مستقبل أفضل لكافة الأطراف». زيادة الحماية وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «نسعد بأن تكون هذه الاتفاقية الاستراتيجية جزءاً من جهود الدعم والمساعدة للشركات الوطنية العاملة في الدولة، ونحن على ثقة من أن حلولنا التأمينية المبتكرة ستعزز من مزايا بيئة الأعمال والتجارة، وتضمن ريادة دولة الإمارات في أسواق التصدير، على الرغم من الظروف العالمية الصعبة حالياً؛ إذ يمثل تعزيز التنويع وضمان ازدهار الاقتصاد الإماراتي في عصر ما بعد النفط أحد أهدافنا الرئيسية، ونسعى عبر حلولنا المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العملاء، أن نكون قادرين على زيادة الحماية من المخاطر وتوفير استمرارية أفضل للقطاعات الاقتصادية خلال هذه الأوقات غير المسبوقة».