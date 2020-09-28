شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق أعلى 27 ألف نقطة مدعوماً بقطاعي الطاقة والصناعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بانتعاش القطاعات المالية والصناعية والطاقة، وذلك قبيل المناظرة الانتخابية المرتقبة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وسوف تتجه الأنظار نحو أول مناظرة انتخابية بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن".



ويرى محللون أن نتائج هذه المناظرة سيكون أكثر تأثيرا على تحركات الأسواق من تقرير الوظائف الشهري الأمريكي المرتقب يوم الجمعة القادمة.



ومن جانبها، صرحت عضو الاحتياطي الاتحادي "لورييتا ميستير" بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال هشا ويحتاج للمزيد من الدعم.

Advertisements



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.9% أو 35 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 40.60 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.2% أو ما يعادل 51 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 42.43 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 41.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5% (ما يعادل 410 نقاط) إلى 27584 نقطة، وسجل اعلى مستوى في الجلسة عند 27722 نقطة وأقل مستوى عند 27362 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 204 نقاط) إلى 11117 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11120 نقطة وأقل مستوى عند 11019 نقطة.



وارتفع مؤشر "إس أند بي 600" بنسبة 1.6% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 3351 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3360 نقطة وأقل مستوى عند 3332 نقطة.