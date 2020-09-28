شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا باليوم السابق ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، لكن لا تزال الأسعار تحت ضغط المخاوف حيال ضعف الطلب العالمي على الوقود ، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي 40.42$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.09$، وسجل أدنى مستوي عند 39.80$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.75% إلى مستوي 42.08$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.77$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.50$.

عند تسوية الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، لتبدد جزء من مكاسبها المحققة باليوم السابق ،ويعاذ هذا التراجع إلى مخاوف بشأن الطلب.

وعلى صعيد تعاملات كامل الأسبوع الماضي ، انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 2.5% ، فى ثالث خسارة أسبوعية فى غضون شهر ، بسبب تصاعد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة عند 94.74 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات العملة الأمريكية ، بعد انتعاش أسواق الأسهم فى وول ستريت ،بفضل آمال تمرير الكونغرس قريبا حزمة تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

وكما نعلم تراجع الدولار الأمريكي يصب فى صالح ارتفاع أسعار السلع والمعادن المقومة بالعملة الأمريكية إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.

من ناحية أخرى ، ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ، تجددت المخاوف حيال مستويات استهلاك الوقود ،وتقوضت الآمال حيال تحقيق انتعاش سلس فى الطلب العالمي.