عبيد الطاير يبحث مع الحجرف تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اجتمع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، السبت، مع الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر وزارة المالية في دبي، بهدف التباحث في العديد من المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك والتطلعات المستقبلية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. حضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى جانب خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد عبيد حميد الطاير أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي الذي أصبح يشكل عاملاً أساسياً لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن وزارة المالية ملتزمة بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي، وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وقال: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية مع مختلف دول مجلس التعاون للوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي الذي يعزز قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة مختلف التحديات العالمية».

وناقش الاجتماع سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في كافة المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم جراء انتشار جائحة وباء كورونا «كوفيد-19»، وبما يسهم في دفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم.